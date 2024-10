Ha sido extraordinario en todos lados, también en México pasó igual la gente termina de pie ovacionando. No se la deben perder, la obra es extraordinaria, sólo hago una función porque estoy casada, la obra es muy agotadora. Nada más vamos a trabajar poquito, vamos a bajar el ritmo.

Me da mucho gusto poder verlos ahí, esta es la gira del adiós de las gracias, del agradecimiento, de agradecerle a la gente lo que tanto me dio y ha estado conmigo en estos años.

“El que juntemos toda esta gente es un milagro , y no regalan los milagros, entonces si es extraordinaria y si estamos muy bien él y yo, sin ninguna modestia”, dijo entre risas la entrevistada.

“Si me quiero despedir de la gente, quiero agradecerle de más de 60 años de trabajando en teatro y ellos muy gentilmente han hecho el favor de acompañarme. Y a parte recibimos la ovación de pie, yo le dije a mi compañero Fernando Canek, porque nosotros solo somos 2 en escena y es maravilloso, ya lo verán”, explicó la protagonista de decenas de obras.

“Es importante subir al escenario a decir algo importante no nada más a entretener a la gente a distraerla nada más, para qué falta mi presencia, vamos a compartir algo importante que es lo que dice la obra, lo hacemos bien”, expresó.

Mentalmente mucho, fue toda una gran platica conmigo misma, decir ´¿qué estamos haciendo?’ y si dije , ‘ya no quiero ya no’ , como por dentro tengo una niña chiquita que me dice ‘no quiero ir al teatro’, pero aquí por ejemplo ir a Monterrey y Saltillo, está bien contenta.

¿ES UNA OBRA CON UN MENSAJE?

Agradecen la obra por lo que les llega, y a mí me encantó que vinieran mis hijos a verla, le preguntaron a mi hija y ella dijo “mi mamá vive sola ha hecho lo que siempre ha querido y si ella necesita estaremos para nosotros”.

¿QUÉ VIENE TRAS SU PASO POR SALTILLO?

Ahorita tenemos paso por Tijuana, Mexicali, y la semana que viene estamos en Mérida y de ahí me voy al espectáculo unipersonal y de ahí me voy a Mérida a estar una semana con mi hija porque ella vive a allá, y luego vamos a volver a salir a Aguascalientes y San Luis Potosí, también podría ser León pero me ando resistiendo.