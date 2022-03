Disney es criticado por respaldar el proyecto de ley ‘No digas gay’ de Florida

No obstante, aunque Walt Disney World se encuentra ubicado en Orlando, Florida, un estado mayoritariamente conservador , los parques temáticos tienden a mantenerse al margen de la política.

Si algo ha distinguido The Walt Disney Company es la búsqueda de personajes y espacios en sus parques de diversiones que proporcionen a la gente un sentido inclusivo para todos, algo acorde a lo que se requiere en este 2022.

Mientras Walt Disney Co. se enfrenta a un informe en el que se detalla cómo la empresa ha apoyado financieramente a todos los patrocinadores de la legislación “Don’t Say Gay” de Florida , los empleados y artistas asociados a Disney tomaron las redes sociales para criticar su respuesta al proyecto de ley.

Así, aunque Disney predique la inclusividad en parques, filmes, entretenimiento y publicidad, lo que sorprende es que la compañía haya ayudado a financiar a los partidarios de este proyecto de ley. El patrocinador del Senado, el republicano de Ocala Dennis Baxley , ha respaldado durante años la legislación antigay en Florida. Baxley comparó una vez a los niños con padres del mismo sexo con los niños criados por alcohólicos y maltratadores, diciendo: “No soy fóbico, pero simplemente no puedo afirmar la homosexualidad”.

El proyecto se conoce como “Don’t Say Gay Bill” y como afirma NPR , “la legislación prohíbe cualquier instrucción sobre sexualidad o género entre el jardín de infancia y el tercer grado, o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”.

De acuerdo a Variety, lo que más ha molestado a muchos empleados es el memorándum del director general Bob Chapek en el que expresa su “compromiso inquebrantable con la comunidad LGBTQ+” , a pesar de no haber hecho una declaración pública de oposición al proyecto de ley, que limitaría las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

“[Disney está] empezando a incluir más personajes LGBT que hacen saber a los niños que ser gay está bien. Pero cuando han donado a los patrocinadores y copatrocinadores del proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’ y no se han posicionado en contra de este proyecto de ley, y van a seguir donando a estos políticos, esencialmente están diciendo que este proyecto de ley está bien”, dijo el escritor de animación Benjamin Siemon en un video publicado en Twitter. “Este proyecto de ley va a hacer daño a los niños, y por eso pido a Disney que por favor tome una posición sobre el proyecto de ley ‘Don’t Say Gay’ y diga que está mal y diga que va a dejar de donar a los políticos que voten a favor”.