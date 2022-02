Dolly Parton, Eminem, Duran Duran y Lionel Richie, los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022

Beck, Duran Duran , Eminem , Dolly Parton , Lionel Richie, Carly Simon y A Tribe Called Quest, son los posibles elegidos para formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll este 2022. Así como los artistas Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Eurythmics, Judas Priest, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against, quienes ya habían sido nominados en años anteriores. Las nominaciones se anunciaron este miércoles 2 de febrero por la mañana, dejando a la expectativa la fecha y lugar de la ceremonia, sin embargo, los resultados de los ganadores se anunciarán en el mes de mayo.