Dolorosa batalla: Britney Spears contra sus hijos; expone Kevin Federline videos de ella gritando, fueron grabados por los menores

Para los fans de la cantante ya les hacía ruido el hecho de que los jóvenes no estuvieran presentes en la boda de Spears con Sam Asghari .

Esta batalla pública comenzó a inicios de la semana cuando el exesposo de Spears, Kevin Federline ventiló a los medios que daría una entrevista sobre la situación de Jaden y Preston, los hijos que procreó con Britney y porqué no la querían ver o visitar.

En las primeras declaraciones de Federline dijo que los menores no acudían a visitar a su madre porque estaban molestos e incómodos con la cuenta de Instagram de Britney sobre todo de su contenido.

Los fanáticos lo consideran una “revancha” esta publicación que expone momentos nunca antes visto ni imaginados de Britney durante la tutela que vivía bajo las estrictas reglas y peticiones de padre.

“No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos vídeos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años. Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto” escribió el exbailarín debajo de los videos.

En el primer vídeo, Britney está discutiendo con los pequeños a la hora de acostarse y grita: “Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque está áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. No, no está bien”. Y añade: “Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿queda claro?”.