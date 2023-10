El artista regio Marlon Félix se renueva con su nueva apuesta musical

“Siempre me ha gustado la música, desde chavo, desde pequeño y de ahí me fui a cantar. Empecé a hacer mis propias canciones, buscando a los artistas, tocando puertas y aún, aunque ya nos hayan grabado, seguimos ‘picando piedra’ en esta carrera tan bonita pero tan difícil”, declaró brevemente Marlon con respecto de su inicio en la industria.

LA NUEVA ETAPA DE MARLON FELIX

Como parte de su nueva faceta como solista, Marlon ha sacado una canción titulada Más cabrona que bonita, con la que pretende llegar a un público “nuevo”, pero conservando la esencia del regional en su composición.

“Me atreví a decir esa palabra porque hace mucho no se podía decir y menos en lo grupero [...] Hemos hecho canciones para esas (nuevas) generaciones, pero no las grabé para mí porque me he enfocado más en el lado norteño”, declaró el artista.