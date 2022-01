El cambio de imagen de Demi Lovato y la importancia de no opinar sobre el aspecto de los demás

Apenas en octubre del año pasado Jonah Hill le pidió a sus seguidores que no utilizaran su cuerpo como tema de conversación.

El actor que fue parte del elenco de “No Mires Arriba”, acudió a su página de Instagram para informar a sus seguidores que “no lo hace sentir bien” leer comentarios sobre su cuerpo.

“Sé que tienen buenas intenciones, pero les pido amablemente que no comenten sobre mi cuerpo”, escribió a sus seguidores. “Bueno o malo, quiero hacerles saber amablemente que no son útiles y que no me hacen sentir bien. Mucho respeto”.

La hermana de Hill, la actriz Beanie Feldstein, elogió a su hermano por la publicación, compartiendo emojis de aplausos, mientras que la cantante SZA respondió: “Te amo absolutamente. ¡¡Gracias!!”.

‘Not my responsability’: Billie Eilish