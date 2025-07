Anuncia Grupo Frontera salida de este integrante... y él ni sabía; ‘Estoy sorprendido’

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tiene ‘Sold Out’? Lanza Bratz muñeca en colaboración con Jean Paul Gaultier; este es su precio

“Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó. Y estoy seguro que como muchos de ustedes, al igual yo estoy sorprendido”, expresó el músico en su publicación.

Agradecimientos y un futuro en solitario

Pese al tono de desconcierto, Ortega utilizó el mismo espacio para agradecer el tiempo compartido con la banda que lo vio crecer profesionalmente. “Estoy agradecido con mis excompañeros por los últimos 3 años y medio de haber formado parte de la banda y les deseo mucho éxito”, añadió, dejando claro que no hay rencores públicos.

El bajista también aprovechó para dirigirse directamente a sus seguidores, asegurando que este episodio no significa el fin de su trayectoria artística. “Estoy emocionado por lo que viene y ya estoy trabajando en planes con gente increíble y más noticias que compartiré con tiempo”, adelantó, aunque sin revelar aún en qué consisten esos proyectos.

Grupo Frontera guarda silencio

Por ahora, ni Payo ni el resto de los integrantes de Grupo Frontera se han pronunciado respecto a la sorpresiva salida de su excompañero, lo que ha alimentado rumores y preguntas entre los fanáticos. Mientras tanto, Brian Ortega continúa activo en redes sociales, donde ha recibido mensajes de apoyo y curiosidad por su próximo paso musical.