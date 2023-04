‘El exilio mío consiste en escribir’: Ariana Harwicz, autora presente en la FILC 2023

“Finalmente es una obviedad, pero cuando uno escribe no está consciente de todo, de muchas cosas, ese no estar consciente es fundamental. Tiene que haber un momento en el que hay zonas de misterio. Y bueno, fue algo que se dio poslectura, cuando empezaron a surgir los parecidos como un juego de semejanzas”.

“Finalmente llegamos a armar las tres novelas juntas en esta trilogía, que también salió en Argentina con Mar Dulce, y con Anagrama en España, pero antes de poder reunirlas no surgió como una idea global juntar las tres o llamarlas trilogía. Yo no tenía conciencia de que arman un conjunto, una familia muy estrecha y que son realmente como fotos de un álbum familiar. No era consciente de eso ni en la forma, ni en el estilo, ni en la música, ni en la temática.

-Me parece que un punto de unión de las tres novelas son los personajes, que no son parte de lo que se considera normal, que son marginales, un tanto desequilibrados. Tal vez la idea es que estos personajes no son como los demás creen que deberían ser.

“Es cierto. Cuando escribo no me doy cuenta de su condición de anormales, de cuan extremos son, cuan patológicos son. Alienados o no, están incluidos en la sociedad, pero son inadaptados. Yo no me doy cuenta, cuando escribo ellos son normales en su locura, ellos se consideran más normales que el vecino, pero no lo son. Hay una inadecuación entre el mundo y ellos.

“Siempre trabajo en esa inadecuación. Ellos no se pueden adaptar al mundo, no pueden funcionar normalmente, no entienden el mundo y éste los odia, los rechaza, los aborrece. Simplemente observo a los seres humanos: a mí, a los vecinos. Observo mucho los casos en los que hay de violencias extremas, de crímenes, para tratar de pensar cómo un ser humano llega a eso y de ahí salen los personajes, de lo más extremo de un ser humano”.