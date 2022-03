El rock levanta la voz frente a la guerra

Luego de una semana de ataques por parte de Rusia hacia Ucrania, la comunidad musical mundial no ha quedado indiferente ante estos hechos que luego de varias semanas de tensión finalmente desembocaron en el conflicto militar que tienen al mundo con los ojos puestos en él.

Y como la música, y en especial el rock siempre ha sido una muestra de protesta ante los fenómenos sociales, este no se podía quedar callado.

Músicos y artistas desde distintos frentes han levantado la voz ante el conflicto, ya sea para condenarlo o mostrar su apoyo de distintas formas.

Dee Snider, líder de Twisted Sister propuso que el tema We’re Not Gonna Take It, fuera utilizado como grito de denuncia y protesta.

Otros como Axl Rose, postearon la bandera ucraniana en sus redes sociales.

Green Day dio a conocer en un comunicado la cancelación de su concierto en el Spartak Stadium de Moscú, que tendría lugar el próximo 29 de mayo, “Somos conscientes de que en este momento no se trata de espectáculos de rock en estadios, es mucho más grande que eso. Pero también sabemos que el rock and roll es para siempre y estamos seguros de que habrá un momento y un lugar para que regresemos en el futuro. Hay que mantenerse a salvo”.

Por su parte la banda Behemoth a través de su líder Nergal pusieron a la venta gran variedad de mercancía en su sitio web, cuyas ganancias serán destinadas íntegramente a la causas benéficas de Ucrania. “Ahora cada fan de Behemoth puede ser parte de esta ayuda masiva para Ucrania; Ve y apoya la causa correcta”, posteó el músico originario de Polonia, cuyo país ha estado recibiendo a miles de refugiados en los últimos días.