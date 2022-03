Emma Watson, Malala Yousafzai o Chimamanda Ngozi Adichie, los discursos feministas más poderosos

Emma Watson no solo alcanzó la fama por su papel de Hermione Granger en la saga de filmes de Harry Potter. Watson es una joven actriz británica que se ha ganado reputación de ser una mujer que lucha por el cambio a favor de las mujeres.

Emma Watson fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la ONU Mujeres en 2014, entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, con quienes ha lanzado la campaña “He for She” para terminar con la diferencia de género.

Cuando presentó aquella campaña, en su discurso Emma relató las experiencias que la llevaron al feminismo:

1. “Entre más hablaba de feminismo, más me daba cuenta de que la lucha por los derechos de las mujeres es para muchos sinónimo de odiar a los hombres. Y si de algo estoy segura es de que esto tiene que terminar”.

2. “Las mujeres están eligiendo no identificarse como feministas. Aparentemente, estoy entre las filas de aquellas cuyas expresiones son vistas muy fuertes, muy agresivas, que aíslan y anti- hombres. Incluso poco atractivas”.

3. “Creo que es correcto que socialmente merezco el mismo respeto que los hombres. Pero lamentablemente, puedo decirles que no hay un país en el mundo donde las mujeres pueden esperar recibir esos mismos derechos”.

4. “(Estas personas que me influenciaron) Son embajadores de la igualdad de géneros que me hicieron lo que soy ahora. Pueden no saberlo pero son feministas inadvertidos que están cambiando el mundo”.

5. “Hombres, quiero aprovechar la oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de género es también su problema”.

6. “Lo hombres tampoco tienen los beneficios de la igualdad. No solemos hablar de los hombres que sufren por los estereotipos de su género pero los puedo ver (...) Si los hombres no tuvieran que ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no seríamos sumisas; si los hombres no tuvieran que controlar, las mujeres no serían controladas”.

7. “Es hora de ver los géneros como un conjunto en lugar de dos polos opuestos”.

8. “En mi nerviosismo para dar este discurso y en mis momentos de duda me digo firmemente: Si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo?”.

