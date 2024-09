¿Cómo lo festejaron? El episodio 1000 de NCIS fue algo muy especial, no solo con ese capítulo. Ya habíamos tenido un pequeño evento en el estudio con los ejecutivos de CBS, reuniendo también a los actores de Nueva Orleans, Los Ángeles y Hawaii además de otros que participaron por zoom desde lugares lejanos como Sidney porque cumplimos los 1000 episodios con gente de cinco series diferentes, con tantos artistas y tantos creadores de ese maravilloso momento. También necesitábamos un momento para tomar un respiro y darnos cuenta que esto no se termina aquí, tenemos que seguir trabajando para llegar a los 2000 episodios.

¿Se siente alguna presión por mantener el mismo éxito después de tanto tiempo? No es lo mismo solucionar el crimen de la semana que mantener la humanidad de nuestros personajes, mantenerlos vivos, mantener el entusiasmo de los fans que no puedan esperar la hora de volver a ver un nuevo capítulo. Y esa presión se convierte en el mejor regalo. Es un regalo poder decir que quiero llegar más lejos, quiero verlo quebrarse para reconstruirlo de nuevo. Es lo divertido de una serie , algo que los fans disfrutan porque no se trata de resolver solo un caso fácil, lo mejor es quien lo resuelve.

¿Crees que sea posible conseguir un balance de diversidad en la TV para reflejar el mundo real de los latinos? Te diría que tanto los estudios como las plataformas de streaming tienen un gran interés en asegurarse que las historias sean tan representativas como incluyentes. El destino de un medio de entretenimiento se basa en la realidad del público, con algo que los mantenga entretenidos. Pero un análisis que se hizo este año, muestra que cayó el interés en algunos de los shows protagonizados por grupos étnicos y desafortunadamente no pudieron seguir con shows parecidos. Y sabiendo lo que se vive detrás de cámaras puedo decirte que en los estudios hacen un gran esfuerzo por tratar de desarrollar contenidos. Muchos de esos shows todavía no están en el aire, no se estrenaron todavía. Por eso se siente que dimos un paso hacia atrás un poco.

¿No le tienes miedo al rechazo? Alguien me dio un consejo “Si no haces la primera llamada de teléfono para recomendarte ¿quién va a hacer esa llamada por ti? Si vas a esperar que alguien haga esa llamada a lo mejor tengas que esperar demasiado tiempo. A veces vas a hacer tu llamada demasiado pronto, pero en algún momento vas a terminar haciendo la llamada en el momento correcto por la razón correcta. Y ese será el momento más glorioso de tu carrera. En los últimos diez años yo hice todas esas llamadas por teléfono y hoy estoy viviendo toda clase de sueños, produciendo las historias que hasta a mí me sorprenden. Como actor igual sigo creciendo, pero soy parte de esa generación que hoy puede usar más de un sombrero.

¿Esas llamadas de teléfono son tan fáciles de conseguir para qué te atiendan? Yo soy de esas personas que hace las llamadas menos apropiadas al CEO de un estudio. Yo llamo a cualquiera diciéndoles que tengo una idea muy loca, hasta que me la acepten por ser demasiado loca. A mi me funciona... Muchas veces tiene que ver con la audacia de decir que no cuento con todas las respuestas, pero que tengo una idea que vale la pena contar.

¿Podemos hablar de la nueva versión de That 70 Show que ahora se llama That 90 Show sin Ashton Kutcher o Mila Kunis? Todo empezó cuando me llamó el creador del mismo show qué me había descubierto a mí. Son los que me dieron una estrella al crear un personaje que me permitió volar en tantas formas creativas que nunca antes había imaginado. Es el personaje que cambió mi vida y me llevó por el mundo, firmando fotos que todavía me siguen pidiendo que firme, hoy mismo. Es una experiencia de la que estoy totalmente agradecido y cuando me llaman soy el primero en preguntar qué es lo que necesitan. Y nos planteamos la idea de resolver de alguna forma que mi personaje del 70 show aparezca ahora en el 90 show.

¿Cómo lo resolvieron? Cuando me preguntaron que imaginaba que mi personaje estaría haciendo en la década del 90 dije que me lo imaginaba en Wisconsin, en un comercio local. Se murieron de risa al punto de decir “hagamos eso”. También tiene un peinado fabuloso, como bien se lo merece mi personaje.

¿No dudaste de volver al estereotipo? La duda pasaba por saber si podía hacer la misma voz, porque no la había hecho desde que tenía 26 años. No importa quién me la pidiera, nunca más la volví a hacer. Después quisieron algunos detalles como un acento menos marcado y yo dije que tenía que ser 100% el mismo acento de siempre. Y a la hora de actuar fue como andar en una bicicleta, donde nunca te olvidas lo que habías hecho antes.