¿Luisito Rey podría ser el responsable de la muerte de Marcela Basteri?

El actor Andrés García, quien era amigo del papá de Luis Miguel, aseguró que Luisito Rey le pidió ayuda para “matar” a su propia esposa, pues de algún modo le estorbaba para tener el poder completo sobre la carrera de ‘El Sol de México’.

“El Negro (Durazo) me dijo: ‘Oye, Luisito me está pidiendo que haga esto’. Le dije: ‘Eso es una barbaridad. No puedes hacer eso’... Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté. Era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo”, comentó el histrión en una entrevista.

En distintas teorías señalan al papá de Luis Miguel como quien le arrebató la vida a Marcela Basteri.

Supuestamente, Luisito Rey la citó con engaños en una residencia de la familia Gallego en, las Matas, España, para asesinarla y después fingir su desaparición. Su cuerpo supuestamente habría sido enterrado en la propiedad, pero ahora se sabe que podría haber sido aventado a una fosa común.

¿Cuándo fue la última vez que Luis Miguel vio a su mamá Marcela Basteri?

Sobre la última vez que el cantante vio a su mamá existen dos versiones, una en la que se apunta que fue en un concierto de su hijo en Luna Park, Buenos Aires, en el que ‘El Sol’ tenía solo 15 años.

Aunque hay otra versión por parte de uno de los managers de Luis Mi, Jaime Vas, quien contó que el encuentro final del cantante con su madre fue en 1986, en el Aeropuerto de Madrid.

Después de eso supuestamente se vio a Marcela en el Aeropuerto de Italia en septiembre del mismo año; tras ello nunca más se supo de ella.? De acuerdo con versiones oficiales de la familia, antes de eso, ella estuvo en contacto telefónico con su tía Adua.