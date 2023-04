A pesar de todo, la artista no ha confirmado estas alusiones, alegando en el programa de televisión español “El Hormiguero” que “la canción no va para nadie en especial”, y explicando que se trata de “una combinación de dos mujeres que han demostrado lo poderosas que pueden llegar a ser”. Según Karol, “ese debería ser el verdadero debate”.

Porque desde que en 1995 el disco póstumo ‘Dreaming Of You’ de Selena se convirtió en el primer álbum latino femenino en llegar al puesto número uno en el Billboard 200; ningún otro lo había logrado. Y en este caso, el disco solo incluía algunas de canciones en español y el resto estaban en inglés.

Hasta el momento, sólo Bad Bunny había logrado esta hazaña entre los artistas de habla hispana gracias a trabajos como “Un verano sin ti”. En cuanto a las artistas femeninas, hacía décadas que no s ucedía algo parecido.

“Y no, no se trata de los números solo... Pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y que juntos estamos haciendo historia”. Una historia que, según parece, todavía tendrá muchos más mañanas bonitos. (Con Información de EFE)