¡Con la Bichota no se metan! Karol G alza la voz contra revista por exceso de Photoshop en su foto

La cantante colombiana Karol G ha utilizado sus redes sociales para compartir un sincero mensaje y ha alzado la voz en contra de la revista GQ, ya que denuncia que en la fotografía de la portada que protagoniza se usó en exceso la herramienta de Photoshop para retocar su rostro.

“La Bichota” se dijo incómoda con la publicación de la revista; “no se ni por donde empezar este mensaje ... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó en su cuenta de Instagram, junto a dos fotografías: una sin maquillaje tomada por ella misma, y otra de la portada de la revista.

En la publicación impresa se le puede ver luciendo un vestido entallado en color verde, con la cabellera roja y aunque pareciera ser una fotografía que muestra a la perfección la esencia de Karol G, su rostro luce completamente diferente.

