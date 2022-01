Entre armas y doctrinas

Como cada año, en estas fechas en redes sociales podrás encontrarte decenas de publicaciones sobre la tan famosa “Época de cacería”. En Brigada Rescate creemos que actividades de “cultura” o “entretenimiento” como la cacería, las corridas de toros, las peleas de animales, o el mantenerlos en cautiverio implican un alto grado de maltrato animal y tienen una estrecha relación con los altos niveles de violencia social en nuestra comunidad. Lo más alarmante es lo normalizadas que están este tipo de actividades, al punto en que se han vuelto algo completamente social y para demostrar “estatus”. Mucha gente acude a las corridas de toros o se une a grupos de cacería solo para convivir. Lo preocupante es que toda esta gente acepte ser testigo y hasta cómplice de estas actividades que se resumen en matar animales por diversión. Como los asesinos en serie, uno no nace siendo capaz de matar un animal o ver cómo acuchillan a un toro hasta su muerte, primero debe haber un proceso de des-sensibilización (o en el caso de los niños) nunca haber desarrollado esta sensibilidad o compasión por el sufrimiento de otros seres vivos al grado de poder provocarlo y hasta disfrutarlo. Es lógico que con el tiempo y el grado de des-sensibilización, estas personas pierdan la empatía por otros seres vivos y otras personas... Para conocer más sobre esta teoría puedes consultar “La escalera de la violencia” en elmuro.mx

Lo más triste es ver cómo muchos padres involucran a sus hijos desde pequeños en estas actividades. En sociedades tan conservadoras como la nuestra hay muchos debates sobre las cosas a las que las infancias deben estar expuestas o no (sobre todo temas muy importantes pero “tabú” como la educación sexual o la existencia de la comunidad LGBT+) pero cuando se trata de religión o actividades sociales para pertenecer a un grupo de “élite”, a muchas de estas personas se les olvida el heroicoo lema de “con los niños no” e incongruentemente los crían entre doctrinas y armas antes de que los menores tengan juicio sobre lo que quieren, lo que les gusta, lo que creen y lo que disfrutan, y ver padres sosteniendo a su bebé con traje camuflado en un brazo, y cargando la escopeta con el otro mientras posan con un venado muerto a sus pies para una foto en Instagram, es la prueba. Muchos niños crecen viendo la imagen de un hombre crucificado sobre el pizarrón en el salón de clases, pero sus padres les prohíben ver caricaturas “violentas” en casa. Los hacen memorizar mandamientos como “no matarás” pero van de cacería en familia. Les inculcan “Amar al prójimo” pero no respetan las formas de amar de otras personas. Desafortunadamente cada vez hay más menores de edad que crecen involucrados en estas insensibles prácticas que se refuerzan con la validación que obtienen en las redes sociales. De verdad ¿No hay nada mejor que los niños puedan estar haciendo ahora? ¿No tenemos cosas mejores que compartir en Instagram? ¿No hay algo divertido que podamos hacer para convivir con nuestros amigos sin tener que matar animales?... Es una lástima. No es casualidad que nuestro país tenga tasas tan altas de maltrato animal, violencia social, violencia doméstica, suicidios y feminicidios. La violencia es una escalera y si seguimos poniendo a las siguientes generaciones en el primer peldaño, es un círculo vicioso del que nunca vamos a salir. En algunos países hay leyes y regulaciones sobre el involucrar a menores de edad en este tipo de actividades, y nuestro país está muy lejos de eso. Nos queda crear consciencia y preocuparnos por criar generaciones más sensibles y responsables, y adoptar una mascota es un gran comienzo. Al tener una mascota nos volvemos más conscientes de nuestra responsabilidad de velar por el bienestar de otro ser vivo y desarrollamos nuestra sensibilidad hacia ellos, si eres padre o madre, no hay mejor educación que predicar con el ejemplo.

Capó junto con los casi 40 perritos de Brigada Rescate que ya están listos para sorprenderte y darte mucho amor, esperan muy pronto encontrar un hogar. Esperamos que sigas leyéndonos y que nos sigas en nuestras redes sociales como “Brigada Rescate Saltillo” en Facebook e Instagram. #Juntosdejamoshuella