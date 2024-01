Entrevista Exclusiva: Conoce a Leticia Maycotte, la coahuilenses ganadora en los Critic’s Choice con ‘Spider-Man’

Maycotte compitió por la presea a la Mejor Película Animada contra proyectos como ‘Wish’ de Disney, ‘Elemental’ de la unión Disney-Pixar, ‘The Boy And The Heron’ de Studio Ghibli y ‘Tortugas Ninja: Caos mutante’.

EXPERIENCIA CON PREMIOS

En 2019, Leticia ya había sido protagonista en la temporada de premios en Hollywood, cuando su trabajo la hizo acreedora a un galardón en los Premios Annie, el Globo de Oro, BAFTA, el Premio Oscar y también los Critic’s Choise Awards por ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’, primera parte de esta saga.

“Me siento orgullosa de mi trabajo, pero muy agradecida por todas las personas que he conocido a lo largo de la carrera por todo lo que me han enseñado, por todos los momentos que he vivido y que he compartido tanto artísticos como personalmente, y sí, me siento orgullosa y mi familia que siempre están ahí para apoyarme, ya sea un logro pequeñito o grande como este”, dijo la lagunera.