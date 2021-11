Ernesto D’Alessio regresa a Saltillo con ‘La Dama de Negro’

-¿A que retos te enfrentaste al participar en la obra?- “Es una obra sumamente complicada, es una obra que requiere 100% de tu capacidad física, mental, emocional, una obra que requiere no solamente un buen actor técnicamente hablando, sino que seas un intérprete, debes conocer la técnica de teatro, entonces me pareció todo un reto hacerla. Todo inicia cuando te dan el libreto y te dicen que tienes un mes para memorízalo, también fue todo un reto, porque la han hecho muy pocos actores, pero extraordinarios actores (...) Me ha hecho crecer mucho como actor de teatro”.

-¿Puedes platicarnos un poco más de tu personaje?- “Claro, John Morris es un director que no ha destacado, no tiene trabajo, entonces accede a escribir la historia de un ciudadano; Arthur Kipps quién quiere contar una historia a su familia, pero no quiere hacerlo de un modo normal, ya que fue tan fuerte, tan terrorífico lo que le sucedió cuando era joven, que prefiere hacerlo a través de una representación. Entonces contrata a John Morris, Morris toma la obra pero con la condición de que Arthur Kipps (interpretado por Alejandro Tommasi) interprete a su personaje, a lo que Arthur Kipps se niega, a Morris no le queda más que acceder el mismo interpretara a Kipps, pero éste tiene que actuar como los otros personajes”.

Con estos dos magníficos actores (Ernesto D´Alessio y Alejandro Tommasi) la obra va tomando primero un carácter narrativo, después pasa a la más pura actuación, llevando al público a experimentar emociones que nunca antes han experimentado durante aproximadamente dos horas.