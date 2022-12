¡Estos son los nominados a los Globos de Oro!; Netflix y HBO Max empatan con 14

La serie limitada ‘ Pam and Tommy’ y la segunda temporada de la comedia de ‘Only Murders in the Building’, ambas de la plataforma Hulu, se embolsaron también 4 nominaciones.

‘The Crown’, que ya arrasó en 2021 con cuatro premios, competirá con Better Call Saul de AMC+, ‘House of the Dragon’ de HBO Max, ‘Ozark’ de Netflix y Severancede Apple TV+ disputan el título de la Mejor Serie Dramática.

Las películas que competirán por el Globo de Oro a la mejor película dramática son ‘Avatar: The Way of Water’, ‘Elvis’, ‘The Fabelmans’, ‘Tár’ y ‘Top Gun: Maverik’.

El reconocimiento a la mejor serie de comedia o musical se decidirá entre la producción más nominada, ‘Abbott Elementary’ de la ABC; la ganadora de la última edición, ‘ The Hacks’ de HBO Max; la aclamada ‘The Bear’ de FX; e l éxito de audiencia y recién strenada ‘Merlina’ de Netflix; y ‘Only Murders in the Building’ de Hulu.

Mientras que a la terna de mejor película de comedia o musical es disputada por ‘Babylon’, ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Everything Everywhere All at Once’, ‘Glass Onion: A Knives out Mystery’ y ‘Triangle of Sadness’.

Y el gran título de Mejor Dirección: James Cameron por ‘Avatar’, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por ‘Everything Everywhere All at Once’, Baz Luhrmann por ‘Elvis’, Martin McDonagh por ‘The Banshees of Inisherin’ y Steven Spielberg por ‘The Fablemans’.