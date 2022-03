Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade y más famosos crean campaña contra Tren Maya

Decenas de famosos, entre ellos: Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, se sumaron a la campaña #selvamedeltren contra el reciente cambio de ruta en la construcción del Tren Maya, mismo que destruiría sistemas de ríos subterráneos más grandes del mundo, así como flora y fauna.

Durante la conmemoración del Día Mundial del Agua, se lanzó la campaña nacional con el fin de concientizar a la ciudadanía, donde también participan activistas ecológicos y ambientalistas, preocupados porque hace un mes se modificó el tramo 5 del tren de Tulum a Cancún sin -presuntamente- consultar con la gente y estudios de impacto.

“El tren maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural”, dice Eugenio Derbez en un video presentando con las voces de todos los participantes. Mientras que para la cantante Natalia Lafourcade “le estamos quitando su casa a miles de especies nativas, quitando nuestra propia casa”.

El vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán, enfatizó que “no somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros”. Por otra parte, Saúl Hernández de Caifanes destacó que “estamos en contra de que el Tren Maya tenga que pasar precisamente por una zona protegida”.

Mientras que la medallista olímpica Paola Espinoza puntualizó a AMLO, “presidente: escuche las propuestas de los expertos en desarrollo sostenible”, y una habitante de la zona llamada Imelda Kimil mencionó que “no necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley”, lo cual repitió en su dialecto madre.