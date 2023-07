Fallece la actriz y cantante Jane Birkin, inspiración del bolso ‘Birkin’ de Hermès, a los 76 años

La cantante y actriz británica que triunfó en Francia, Jane Birkin , falleció los 76 años . Su delicada voz es recordada en el dúo con el cantante Serge Gainsbourg : el éxito ‘Je t’aime, moi non plus ’.

Serge y Jane tuvieron una historia de amor que se tradujo en algunos títulos que causaron sensación y algún que otro escándalo, el más famoso fue ‘Je t’aime moi non plus’, el cual fue criticado en la época por sonidos, calificada de obscena por el Vaticano y prohibida en varios países, como Italia o España.

TE PUEDE INTERESAR: Luto en el espectáculo mexicano: Fallece Talina Fernández a los 78 años

Quienes presenciaron la grabación de esa icónica “chanson française” cuentan que él encontraba particularmente odioso con el acento “so british” de la joven, a la que llevaba casi 18 años de diferencia.

“Lo encontré complicado y arrogante durante el rodaje. No fue amable conmigo, me hizo sentir muy incómoda”, declaró a ella a Le Monde en 2017, “Arrastré a Serge, que protestaba, a la pista para un baile lento, y me pisó los pies. ¡Divino! De repente me di cuenta de que su arrogancia era timidez y comprendí la complejidad de su carácter. Al final, era un encanto. Divertido, encantador, atento”.