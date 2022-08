“Oops” , fue el comentario que le hizo la mujer, alejándose despacio y sosteniendo su celular y una botella de alcohol. A ello, miles de usuarios en Twitter reaccionaron que el interprete latino se encontraba ebrio, y no estaba en sus cinco sentidos para dar consentimiento .

Los comentarios que más se hicieron visibles en redes fueron que “existe un respeto” hacia al artista, y este suceso podría ser tachado como acoso sexual. “Qué asco; la gente no entiende lo que es el consentimiento. Esto no está bien y no es lindo”, recalcó la usuaria @elenanele en Twitter.

Pese al revuelo que causó el video, en otro clip se muestra a Bad Bunny acercándosele a la misma fan, a quien le proporciona un beso aun más largo, sin importarle que algunas cámaras capturen el momento.