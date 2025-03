Festivales de Metal en el Noreste; Saltillo y Monterrey

*) Para el 19 de abril se realizará el Saltillo Open Air Festival 2025, en el Beer Therapy Saltillo, por Nosferatum Productions & booking & The The HELL ROOM Studio.

El alineamiento, tentativo, será:

Kalighula; Four Days Of Funeral; Devoured Souls; Fient Cats Horror; Burning Shadow; Abyss Of Betrayal; DeathGods ; THIS IS WAR; Fixated Horror; Terrorgate; The Mowing-Devil; ASHEN MORT; Hatern ; Mantum; Encarnalium Nosferatum; Black Ritual; Exxuvia; El León; Fossil ; Death Burn.

FESTIVALES DE METAL EN MONTERREY, 2025

Hasta la fecha, se han compartido dos festivales para el semestre primaveral del 2025.

*) Para el 26 de abril, como un evento previo al MXMF Metal Fest y al Cacique Metal Mest, se organizará un evento presentando a Los Rucos de la Terraza; Putrid Crew; Schizophrenic Disorder Into Human Race Collapse (SDIHRC); PuzzleGround, en el bar La Tumba.