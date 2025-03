Lolita Ayala revela la verdadera razón de su despido de Televisa y las secuelas de su accidente en helicóptero

LOLITA AYALA REVELA QUE DESPIDO DE TELEVISA PARA TENER ROSTROS JÓVENES LE SORPRENDIÓ

“Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitarían fuera que había rostros más jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós. ¿Para qué caras nuevas? Si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que ser una cara vieja? No fue Emilio Azcárraga, fue su segundo que hace lo que quiere y que no voy a decir su nombre, pero me cayó gordo”, expresó la periodista.

Su salida de la televisora marcó el fin de una era en el periodismo mexicano, ya que Ayala había estado al frente de uno de los espacios noticiosos más populares de Las Estrellas durante décadas.

Como parte de una renovación de imagen y talento, la televisora reestructuró su programación informativa. Karla Iberia Sánchez asumió el espacio que ocupaba una periodista icónica del medio, mientras que Denise Maerker reemplazó a Joaquín López-Dóriga en el horario nocturno.