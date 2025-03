¡Fichaje en Marvel! ¿Qué personaje interpretará Sadie Sink en la película de ‘Spider-Man 4’ de Tom Holland?

TE PUEDE INTERESAR: ¿No irás a su show? ¡No importa! Estrenará Imagine Dragons concierto en cines de Saltillo y Monterrey

LA HISTORIA DE ‘PETER PARKER’

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Watts: Spider-Man: Homecoming’ (‘Spider-Man: de regreso a casa’, 2017); ‘Spider-Man: Far From Home’ (‘Spider-Man: lejos de casa’, 2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: sin camino a casa’, 2021).

La última aventura de ‘Spider-Man’ generó ingresos de casi 2 mil millones de dólares en taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo. (Con información de EFE)