Adiós, Magaly Chávez: Cachan a Alfredo Adame besando a la ‘Barbie Humana’; modelo conocida por adoptar a muñeca

Alfredo Adame vuelve a acaparar reflectores, esta vez no por un escándalo de pelea o declaraciones altisonantes, sino por un posible romance. Una revista de espectáculos publicó la fotografía que desató el revuelo: el conductor mexicano besando apasionadamente a Marcela Iglesias en plena vía pública.

Aunque Adame no ha ofrecido explicaciones directas, las redes sociales muestran otras imágenes donde aparece abrazando a Marcela y paseando con ella en autos de lujo. Después del mediático final de su relación con Magaly Chávez, Adame había afirmado que “ya no creía en el amor y no estaba dispuesto a involucrarse sentimentalmente con otra mujer o al menos no, de manera formal”. Sin embargo, la reciente cercanía con Iglesias parece contradecir esa idea.