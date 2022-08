Filtran fotos de la supuesta novia de Piqué; ella ya ‘desapareció’ de redes

Uno de los rumores que más se han abordado es la presunta infidelidad de Piqué , razón por la cual la cantante colombiana decidió terminar su relación. Pero todo ha quedado en rumores y hasta ahora no se había dado a conocer ninguna fotografía de la tercera en discordia.

Sin embargo, hace un par de meses el final de su relación se dio a conocer públicamente y desde entonces no han dejado de salir en los titulares de noticias.

No obstante, el periódico británico The Sun compartió imágenes de la joven con la que estaría saliendo Gerard Piqué. Su nombre es Clara Chia Marti y actualmente estudia Relaciones Públicas, al parecer el futbolista la conoció cuando era camarera de un pub de Barcelona.

Por si fuera poco, The Sun informó que el futbolista y Clara Chia Martí llevaban juntos varios meses, incluso antes de su rompimiento con la intérprete de “Te felicito”.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando”, publicó el diario.