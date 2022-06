Shakira y Piqué, del amor a la separación en cinco canciones

“Hace un par de años me sentía sola, solía pensar que no existía Dios. Pero entonces tú me miraste con tus ojos azules”, la frase pertenece a “23”, una de las canciones que Shakira (45 años) le dedicó a su hasta hace nada novio, Gerard Piqué (35). Así, ambos eran una de las parejas más importantes del mundo mediático. Más de una década de relación, una vida en común y dos hijos (Milan, de 9 años, y Sasha, de 7). Nada de eso ha impedido que su historia en común llegue a su fin. Rumores de una supuesta infidelidad del futbolista en contraposición a los que hablan de una relación abierta, aquellos que dicen que llevaban meses separados y que Gerard Piqué, fiestero, no vivía en la casa familiar y no tenía ni las llaves; son las teorías acerca de su ruptura. TE PUEDE INTERESAR: Shakira confirma su separación con Piqué y pide respeto por el bienestar de sus hijos Pero hay otra lectura que puede hacerse de la relación entre ambos: aquella que la artista colombiana ha ido construyendo a través de las canciones que se inspiran (o inspiraron) este fallido romance.

PORQUE ESTO ES ÁFRICA "Llegas aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo". No, la letra de "Waka Waka (Esto es África)" de Shakira no habla de amor. Pero es el inevitable pistoletazo musical de su romance con Gerard Piqué. Era el himno del Mundial 2010, en el que la selección española, con Piqué en la plantilla, resultó vencedora. Y es que, cuando se conocieron personalmente en el "Rock in Río" previo al Mundial de 2010, el futbolista le dijo: "Mira, voy a ganar este Mundial. Voy a llegar hasta la final sólo para poder verte una vez más". Así lo afirmó la cantante en una entrevista para la BBC. Y Piqué, a su manera, lo confirmó en el periódico L'Esportiu: "El primer día le dije que nos encontraríamos en la final". Algo que se cumplió y cuyo resultado fue que en 2011 la pareja oficializó su relación.

ME GUSTA ESA BARBITA Años después, Shakira escribió "Me Enamoré" (2017) una canción que hablaba de aquellos comienzos y del amor que seguía sintiendo por su novio: "Me enamoré, me ena-na-namoré. Lo vi solito y me lancé, me ena-na-namoré". Es más, el tema describía a la perfección algunos de los atributos de Piqué que más gustaban a la cantante: "Mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita". Yendo más allá, la letra hablaba de sus planes de futuro y familia: "contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar" y remataba con una declaración apasionada. Tanto esa canción y a la que había escrito en 2014, "23" (edad que tenía Piqué cuando conoció a Shakira, que le saca 10 años exactos ya que ambos nacieron el 2 de febrero con una década de diferencia), las complementa "La Bicicleta" (2017), el éxito de la colombiana con Carlos Vives: "que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse 'pá' Barcelona".

OJOS ROJOS DE LLORAR "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". Así rezaba el comunicado remitido a la Agencia Efe con el que se anunciaba públicamente lo que los rumores ya venían avisando unos días antes: la relación entre Pique y Shakira llegaba a su fin. El periodista Emilio Pérez Rozas decía en "El Periódico" que todo se debía a "una joven rubia de 22 años, que está estudiando y trabaja de azafata de eventos en Barcelona". En contraposición, hay quienes dicen que ya llevaban tres meses separados y que no existía infidelidad. O que ella intentó volver con el futbolista al menos dos veces y no quería separarse, según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez al mismo medio. O que tenían, según el periodista José Antonio Avilés en "Viva la Vida", "una relación abierta". Algo que le habría dicho "alguien muy cercano a Piqué". Y es que la pareja habría llegado a un acuerdo: "tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a la galería seguimos siendo pareja". Sea cual sea la verdad, son muchos quienes afirman que el último éxito de Shakira junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, "Te Felicito", va dedicado a su ahora expareja: "Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos: los tengo rojos de tanto llorar por ti", dice el tema cuya frase leitmotiv es "te felicito, que bien actúas".