Flor Amargo lamenta que la ataquen por usar lenguaje inclusivo

Además, Flor Amargo anunció su próximo disco, que dijo estará inspirado en esta polémica y el cómo las personas no binarias no son aceptadas por la sociedad.

“Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ‘ese no es el lenguaje del español’, ‘no existen las personas no binarias’, no existo, nunca existí para la sociedad. O sea, ¿me están diciendo que no existo?”

Días después compartió a sus seguidores una manera en que pueden entender qué es ser alguien trans no binario. Para ello se sentó en su piano y comenzó a explicar con las teclas blancas y negras de este instrumento una analogía sobre el género: “Haz que tu vida suene como tú quieras, no como la sociedad. No creo en lo binario: hombre y mujer, no. Creo en hombre, mujer, no binarie. Géneros, géneros, géneros, infinidad. Que no te defina lo de afuera, defínete tú, con tu alma, tus convicciones, tu ser y tus sentimientos”, dijo.