“A toda la opinión pública: la noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa. A veces para vender o ganar ‘likes’, los medios y las redes sociales inventan historias. No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira ”, escribió la también productora mexicana en su cuenta de Twitter.

“Estás en lo cierto, pero, aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que, por favor, no la demandara, como si eso fuera real. Te mando un abrazo”, contestó la intérprete de Doña Florinda.