En 2016 sucedió unas de las noticias mediáticas en el espectáculo que dio tema para mucho tiempo y no sólo para los fanáticos de la familia Kardashian, sino por la sorpresa e interés de que en medio de la 'Semana de la Moda en París', Kim fue secuestrada, retenida y asaltada por joyas que ascendían a los 10 millones de dólares. Mientras que para Kim y su familia, incluido Kanye West fue, un tormentoso episodio real de ansiedad, inseguridad y terror parece que para el ladrón sólo fue una aventura más. Tras 22 meses encarcelado Yunnis Abbas salió de prisión por cuestiones de salud y lejos del arrepentimiento que se podría generar tras las rejas, el hombre justifica el atraco y se burla de Kim en una entrevista con el medio Vice.

LA MOTIVACIÓN Una de las razones que despertó la conversación fue que siendo París uno de los lugares con más atención turística y un evento para personalidades y empresarios hubiese pasado algo así. Aunque fue relatado meses después en los episodios de 'Keeping Up With The Kardashian' las secuelas seguían en la vida de la familia, pero en la de los ladrones no existía remordimiento. Abbas en la charla con Vice dijo que Kim derrochaba y "tiraba" el dinero por lo que decidieron robarla en su viaje a París.

"Como no paraba de derrochar dinero, pues ahí estaba yo para recogerlo, y eso fue lo que pasó. ¿Me siento culpable? No, no me importa, en absoluto", indicó desafiante en su conversación. Él argumenta que la empresaria habría demostrado que no le importaba tirar dinero a la basura. ¿CAMINO A LA FAMA? Kanye West, esposo en ese entonces de Kim, tuvo ataques de ansiedad en plenos escenarios de la gira que realizaba mientras Kim se alejó por un buen tiempo de la grabación de reality, redes sociales y eventos. Mientras la familia enfrentaba la paranoia. Por su parte el ladrón seguía con su idea en la mente de haber hecho lo correcto.