Franco Felix presenta los pasos de la historia oculta de su madre en la FILC

“La forma que me llevaba con ella fue muy soterrada, no hablaba de su pasado, como que había cancelado su historia y eso me llamaba mucho la atención”, dijo en entrevista con VANGUARDIA el autor de “Lengua Dormida” (Sexto Piso, 2022), libro en el que buscó completar de la manera más justa los huecos que durante su infancia, juventud y adultez se quedaron vacíos.

“Lo que tocaba después de su muerte era corroborar muchas historias. Lo que uno piensa casi siempre es pura imaginación, el efecto Mandela , que también modifica los recuerdos. Los mexicanos recordamos perfectamente que Pedro Infante grita ¡Torito! cuando se quema el niño, lo tenemos bien claro, pero ves la película y no es cierto. Si eso es colectivo imagínate a nivel personal cuántos recuerdos no modificamos ”, compartió.

El también autor de “Kafka en traje de baño” reflexionó sobre los comentarios que se han hecho alrededor de su libro, que lo califican como una “desmitificación” de la figura materna.

“Mi madre dijo basta, adiós, y dejó esta familia, no por el hecho de que estuviera arrepentida, de tener una familia, como bien lo podían sentir muchas mujeres, que están en su derecho”, comentó, “yo creo que justo para poder desarticular un arquetipo de la madre es importantísimo ir hacia lo individual, yo no puedo hablar de todas las madres, pero, al contrario, de la madre que puedo hablar es de la mía y esta búsqueda además de desarticular el arquetipo de las madres también me ayudó a desarticular el arquetipo del hijo, me entiendo como hijo, como ser humano y veo mis fallos, mis errores y trato de entenderlos con mi propia hija, por ejemplo, trato de ver las singularidades que hay entre mi madre y yo, los posibles caminos genealógicos, psicoanalíticos”.

“Espero que el libro siga teniendo una empatía, la muerte es un fenómeno del que no podemos escapar, no porque seamos mortales, sino porque siempre estarán muriendo seres queridos a nuestro alrededor y creo que la novela le ha dado verbos, adjetivos, sustantivos, a este padecimiento de la muerte”, concluyó, “todas las familias están rotas y ahí en la rotura nos saludamos”.