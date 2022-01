Gabriel Boric, el presidente de Chile, sale en defensa de Taylor Swift

Esto fue lo que declaró Albarn:

“Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy tirándole a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno... Quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano [Finneas]. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho menor y extraño. Creo que ella es excepcional”.

Y Taylor, contestó: