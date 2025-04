$!Mario Aguilar da el salto de la comedia a tocar las fibras sensibles con un “Corazón Roto”

Con su característico humor, Mario Aguilar ha conquistado a millones de seguidores en redes sociales; sin embargo, ahora desea tocar las fibras más sensibles en su etapa como cantante con su nuevo EP en donde cuenta la historia de un “Corazón Roto”.

“Yo siempre me he dedicado a la comedia creo que es lo que me caracteriza, es a lo que siempre me he dedicado, pero la música siempre ha estado como en compañía conmigo porque yo siempre he hecho comedia musical”, dijo Aguilar en entrevista con Vanguardia.

Precisó que sin embargo, un día surgió la idea de hacer una propuesta más suya y así nació su primer EP bajo el título de “Quiero llorar” y su contraparte “Quiero bailar”.

Mencionó que esa etapa fue muy importante en su carrera porque fue cuando reveló su orientación sexual públicamente.

Ahora promociona “Corazón Roto” que es una producción de siete canciones que literal cuanta todas las etapas del fin de una historia de amor y con el cual espera tocar las fibras más sensibles de la audiencia.

“Va desde la primera canción que se llama “Quién eres” que habla cuando una persona va cambiando, va siendo diferente, luego esta segunda canción que se llama “Que te vaya mal” que es como la etapa habla de como te enojas con esta personas y es un disco hecho con mucho amor”, compartió.