Galactic Starcruiser, te invita a que te sientas como si estuvieras en un set de Star Wars

VIAJE A UNA GALAXIA MUY, MUY LEJANA

Para las personas que desembolsen entre 4,800 y 6,000 dólares, que es el precio de la travesía por dos noches en un camarote estándar y según si son 2 ó 4 huéspedes. El viaje para los huéspedes inicia en el módulo de lanzamiento, en donde desde sus ventanillas el mundo terrestre se desvanecerá y los pasajeros saltan al hiperespacio rumbo al crucero estelar Halcyon, construido hace casi tres siglos.

Habiéndose aclopado el módulo de esta nave estelar y se abra la esclusa de aire, los hospedados podrán ingresarán al atrio de la cubierta principal del crucero y así comenzar su travesía en donde la acción dramática tiene lugar entre las películas “Star Wars: The Last Jedi” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

“Star Wars: Galactic Starcruiser” abrirá al público oficialmente el próximo 1 de marzo, en sus primeros meses va a estar disponible para los turistas de Estados Unidos y Canadá y está inclida una parada en el planeta Batuu, que está dentro de “Star Wars: Galaxy’s Edge”, en el parque temático de Disney Hollywood Studios.

