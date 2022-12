‘Avatar: The Way of Water’, de James Cameron, ha alcanzado 14 días después de su estreno los mil millones de dólares en taquilla internacional, lo que la posiciona como la película que más rápido ha superado dicha cifra en 2022.

Según informaron este miércoles medios estadounidenses, la segunda parte de ‘Avatar’ forma parte del selecto grupo de filmes que este año lograron llegar a los mil millones de dólares en taquilla, como ‘Top Gun: Maverick’, que tardó 31 días en superar la marca, y ‘Jurassic World’, que lo logró a los cuatro meses de su llegada a los cines.

Además, ‘Avatar: The Way of Water’ es la producción que más rápido alcanzó dicha cifra desde ‘Spider-Man: No Way Home’, que tardó 12 días en lograrlo en 2021.