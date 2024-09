Gomita confiesa que no es licenciada en Ciencias de la Comunicación: ‘Mi papá me sacó de la escuela’

El mundo del entretenimiento mexicano ha sido testigo de numerosos escándalos y controversias a durante esta temporada de La Casa de los Famosos México, y esta semana no fue la excepción. Araceli Ordaz , más conocida como “ Gomita ”, se presentó como invitada especial en el programa matutino ‘ Hoy ’ el martes 3 de septiembre para hablar sobre su participación en el reality show.

CÓMO SURGIÓ LA CONTROVERSIA EN TORNO AL PRESUNTO TÍTULO UNIVERSITARIO DE GOMITA

Durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’, Gomita fue protagonista de un comentario que desató una fuerte polémica en redes sociales. En medio de una conversación con otros participantes, afirmó que no se pelearía con Gala Montes porque, según dijo, ella sí contaba con estudios universitarios. “Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, cómo me voy a pelear con alguien que no tiene papeles”, declaró Gomita en tono que muchos interpretaron como despectivo.

Este comentario generó una ola de críticas, especialmente entre los seguidores del programa, quienes cuestionaron la veracidad de su afirmación. En redes sociales, comenzaron a circular dudas sobre si realmente contaba con un título universitario, lo que llevó a muchos a investigar su historial académico.

GOMITA ACLARA LAS COSAS EN ‘HOY’ Y ADMITE QUE NO OBTUVO TÍTULO DEBIDO A SU PAPÁ

Durante la entrevista en ‘Hoy’, Gomita decidió aclarar la situación. Con una sonrisa y un toque de humor, reveló que en realidad no es licenciada en Ciencias de la Comunicación y que su comentario durante el reality fue hecho en tono sarcástico. Explicó que, aunque en algún momento comenzó sus estudios universitarios, no pudo concluirlos debido a las exigencias de su carrera artística, la cual comenzó a una edad temprana bajo la dirección de su padre.

“Mi papá me sacó de la escuela para poder seguir trabajando y no soy licenciada en Ciencias de la Comunicación”, confesó Gomita entre risas. Los conductores del programa, lejos de criticarla, tomaron la situación con humor, añadiendo que incluso buscaron la cédula profesional que Gomita había mencionado, pero no lograron encontrarla. “Nos cansamos de buscar la cédula, mana”, comentó uno de los presentadores en tono jocoso.

Otro conductor no perdió la oportunidad de hacer una referencia humorística al popular personaje de televisión Patricia Fernández, de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, conocida por haber cursado “seis semestres en la San Marino”. Este comentario desató las risas tanto en el set como entre los espectadores.