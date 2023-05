Hablarán sobre la psicología de los villanos de DC Cómics en la FILC

“Es muy emocionante compartir el panel con ellos, los admiro mucho. Sobre todo porque es un tema en verdad apasionante, entonces creo que van a salir cosas muy apasionantes, sobre todo porque Roberto es criminalista y especialista en terror y Luisa igual, tiene un podcast dedicado a toda la parte de enigmas, es una gran conocedora y gran melómana”, explicó el también experto en cultura pop.

Arévalo recordó este proceso de maduración antes descrito, cómo muchos personajes de historietas comenzaron como propaganda —Superman o el Capitán América tuvieron sus encontronazos con Hitler y los nazis en general— y el paso a convertirse en un producto de consumo principalmente para niños una vez que la guerra terminó y las aventuras empezaron a volverse más fantásticas.

“Conforme van avanzando las décadas y van llegando otro tipo de escritores y me refiero sobre todo a escritores como Frank Miller, como Alan Moore, que vienen a darle una completa sacudida al género, sobre todo en los 80, que empieza Frank Miller con Daredevil, te vas dando cuenta que justamente por esta narrativa los héroes ya no son tan héroes y los villanos ya no son tan villanos, todo empieza a funcionar en una escala de grises y a veces no estás tan de acuerdo con los métodos de un héroe y por el otro lado te identificas o por lo menos comprendes las motivaciones de un villano”, señaló.