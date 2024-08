Habiendo sido nominada ocho veces al envidiado tesoro del Oscar (con dos trofeos por The Aviator y Blue Jasmine) Cate Blanchett ya es considerada una famosa heroína en Hollywood. Pero en la versión cinematográfica del videojuego Borderlands, interpreta a una infame criminal que se reúne con otro grupo de héroes, para buscar otro estilo de tesoro escondido. Y en un mundo del cine de acción donde las mujeres son una minoría, dominar ese universo parece ser el verdadero premio de la inclusión, con un estilo de diversidad donde faltan más ojos femeninos como Cate Blanchett.

¿Se nota algún cambio en Hollywood al incluir más mujeres en el cine de acción como Mujer Maravilla, Captain Marvel, Mad Max y ahora Borderlands? Supongo que el problema es una falta de imaginación, porque puede haber un pequeño porcentaje de diversidad de géneros delante de cámara ¿Y atrás? ¿Y la gente que escribe las historias? Cuando hablamos de diversidad y repartimos la homogeneidad del estilo de historias que conseguimos o queremos ver como espectadores o nos gustaría filmar como artistas de cine o televisión, debería haber mucha más dinámica porque hay demasiado talento para aprovechar.

¿Los estudios tampoco se quieren arriesgar? Podemos hablar de riesgos porque también creo que en nuestra industria no se arriesga aunque esté repleta de fracasos banales. Pero muchos protagonistas masculinos en nuestro negocio son aplaudidos por el coraje de arriesgarse. Les suelen dar 100 millones de dólares o mucho más, con producciones que no funcionaron. Es interesante porque todavía seguimos hablando sobre mujeres directoras exitosas que no reciben los mismos presupuestos multimillonarios y sufren la presión de conseguir el mismo éxito que antes. Pienso que es algo muy importante intentar algo fresco y nuevo. Hay gente como Michael Bay que hace siempre lo mismo y lo hace increíblemente bien. Y es lo que le gusta hacer. Pero no todos los artistas hacen lo mismo. Me parece que sería una condena de muerte para el mundo del espectáculo si no nos arriesgamos, más allá de ser mujer, trans o cineastas no binarios.