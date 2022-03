Hollywood abandona Rusia, ¿sin entretenimiento para siempre?

Warner Bros. ya lo había anticipado, no más estrenos para Rusia tras la invasión a Ucrania que inició el pasado 24 de febrero, en aquel momento Netflix solo había decidido no lanzar nuevas series y películas hasta que la situación no se tranquilizara, sin embargo, con la amenaza de una guerra nuclear y sin ningún avance en las negociaciones, el gigante del streaming ha decidido retirarse de Rusia.

De acuerdo con el periodista Lucas Shaw de Bloomberg, los nuevos clientes ya no pueden registrarse a la plataforma, y es probable que los clientes existentes pierdan el acceso en los próximos días o semanas. El servicio ha estado disponible en Rusia desde 2016, y hace dos años Netflix se asoció con National Media Group para crear una sucursal en el país. National Media Group posee y opera docenas de cadenas de televisión, productoras y otros activos de medios en Rusia.