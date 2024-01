¡Hoy se abre un nuevo Burn Book! Refrescan a las ‘Chicas Pesadas’ con música e inclusión

La frase “Decirle gorda a alguien no te hará más delgada”, que dijo Cady Heron hace casi 20 años a una generación de jóvenes que, si bien podía entender de temas como el acoso escolar, aún no vivía inmersa en el mundo de las redes sociales y cómo éstas potencian conductas como el bullying y el hate (odio).

Sin embargo, la franquicia ha tenido sus tropiezos, como “Mean girls 2” (2011), que no fue bien recibida por el público y la crítica.

CADY, EN 2024

“Estaba muy indecisa sobre aceptar el papel de Cady, porque la idea me hacía sentir nerviosa, tenía miedo porque es una responsabilidad muy grande. Esta historia es tan icónica, que no es sólo una responsabilidad que te guste, sino que también me preocupaba lo que dirían los demás de mi actuación”, acepta Rice.

La actriz buscó dar al personaje una nueva imagen que respete la idea central. Para ello, explica, decidió no acercarse a Lohan para construir su personaje, sino que entregará a los espectadores a una Cady renovada.

“Traté de dejar de lado cualquier expectativa, he visto la película tantas veces que la voz de Lindsay Lohan todavía está en mi cabeza como Cady, así que fue duro tratar de deshacerme de eso, pero tuve que confiar y aceptarme y así fue que el personaje se fue haciendo poco a poco mío”, expresó.