Muere Adan Canto, actor de Acuña, Coahuila que conquistó Hollywood con ‘Narcos’ y ‘Herida’

“No sé cuándo pero sí me gustaría hacer algo con la música, quizás solo para compartirlo porque es algo que me da una satisfacción que nada más me da, me gustaría compartir eso con los demás”, dijo.

Adan inició a temprana edad en la música, escribió canciones para varios programas de televisión y películas mexicanas y, finalmente, subió al escenario en una adaptación de “Todo sobre mi madre” de Pedro Almodóvar.