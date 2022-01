Humberto Zurita se despide de su otro gran amor en Torreón

“Vuela alto madre y sigue iluminando mi vida. Siempre fuiste mi luz y la esperanza perdida que a tu lado siempre encontró el camino para seguir adelante colmado de tu amor. Me enseñaste a amar y a entender, que en este camino la vida sin amor no tiene sentido. Eres y serás siempre la fuerza que me lleve a encontrar un día la cara de Dios. Vuela madre, y háblale de mí, a todos mis seres amados que hoy brillan en el cielo: a mi padre, a Adela, a Roberto y a mi amada Christian. Platica con ellos y cuéntales de nosotros los que seguimos en la tierra esperando un día estar a su lado nuevamente. Solo tú, con tu fe y tu amor podrás hablar con Dios de mi, para encontrar de nuevo mi fe y mi esperanza y así, poder un día, ver la cara de Dios”.

La mamá de Humberto Zurita tenía 95 años y en las palabras del actor de “100 Días para Enamorarnos”, era “el ser más amoroso que yo haya conocido sobre la tierra”.