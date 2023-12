Iñárritu: ‘El artista tiene ego, el artesano no’

Su obra llega al Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán en la ciudad de México y esta mujer, cuyo retrato da la bienvenida al inicio del recorrido y este cineasta que no deja de tomar fotos a sus creaciones, tiene algo en común: La complicidad y el enamoramiento de una fiel seguidora del arte Latinoamericano: María Eladia Hagerman, esposa de Iñárrit u y promotora de la obra de Dolores. Las dos mujeres, en un acto de sororidad, se tomaron de las manos, Dolores desde el más allá, pero con la presencia de sus hijos, para dejar con la boca abierta a los asistentes a una muestra que huele a tierra mojada, orgullo, tradición y mucha creatividad.

Pero qué sería de estos dos enigmáticos magos sin la complicidad, el ojo, el acompañamiento y el empuje de alguien que fue seducido por su arte y no sólo creyó en ellos, sino que se decidió a que el mundo entero los descubriera. El cineasta se abrió camino en Hollywood y éste fue su trampolín luego de dar vida a su poderosa ópera prima ‘Amores Perros’ . La artesana Dolores Porras continuó con una herencia milenaria de un pueblo de artesanos que trabajaban el barro y ella lo llevó a un nivel de maestría que hoy, 10 años después de haber trascendido, conquista la capital del país y recibe aplausos de pie. Todo gracias a que una mujer puso sus ojos en su obra y no la descubrió, pero sí la promueve y la presume como lo que es: Una artista en toda la extensión de la palabra.

Dolores Porras era una creadora en toda la extensión de la palabra. Hay rumores que cuentan que hacía pájaros de barro que, de tan perfectos, los tomaba en sus manos y los echaba a volar. Y así como la artesana Oaxaqueña hacía maravillas con la arcilla de su natal Santa María Atzompa, el cineasta capitalino hace lo propio a través de la cámara de cine y, a 24 cuadros por segundo, sus historias cobran vida y no sólo te atrapan y te sacuden, se vuelven un acto de prestidigitación.

Al cuestionarlo sobre qué tanto lo inspira el trabajo de los artesanos mexicanos en su obra fílmica y sobre el debate sobre si estas magníficas piezas que se exhiben en este espacio debe ser consideradas artesanías o arte, el cineasta lo tiene claro, esos creadores están a su nivel y de cualquier otro autor de cualquier disciplina artística: “Creo que tenemos que empezar a apreciar las obras de esta clase de alfareros ceramistas al que se les llama artesanos. Yo no dejo de pensar en que es muy curioso que se les llame artesanos porque en realidad son artistas. Para mí la línea entre artesano y artista es muy frágil. Muchas veces la diferencia se resume en una sola cosa: El ego. El artista tiene ego y el artesano no. Todo lo que hacen los integrantes de esta familia es un gran arte que sale de sus manos. Ellos hacen cosas hermosas y de una gran factura, por el hecho de ser utilitarias, muchas veces se les minimiza con la palabra de artesanía. Pero en realidad este tipo de cerámica es digna de exhibirse en un museo y de ser apreciada en el mundo entero”.

Alejandro rodea cámaras y micrófonos, pero cuando casi la mitad de la sala se ha retirado al jolgorio oaxaqueño que preparó y decoró la propia Hagerman para sus invitados, VANGUARDIA lo aborda sobre ese trabajo creativo que tiene miles de años de producirse en un continente que aún no había sido “descubierto” y ya moldeaba su cosmogonía y su manera de ver el mundo en ese material del que todos fuimos hechos: “ Descubrí el trabajo de Dolores gracias a mi esposa y a Maggie , creadoras del proyecto Onora. Gracias al acercamiento que ellas han tenido con esta tradición alfarera, me sé la historia y la narrativa de esta familia y de esta comunidad que trabaja el barro de una forma bastante luminosa, yo estoy maravillado”.

Estoy planeando cosas, ando viendo hacía donde ir, todavía no tengo nada concreto”.

A principios de los 80’s, Dolores y su esposo Alfredo Regino Ramírez, decidieron poner en práctica una nueva técnica para producir cerámica en colores, lo que no solo revolucionó su obra sino toda la cerámica de Atzompa.

El director viene de un trabajo que le costó años l evantar y además se atravesó la pandemia y dificultó la filmación de una obra que finalmente todos vimos, aplaudimos y discutimos sobre mucho de lo que cuenta, una conversación de la filigrana que teje el mundo interno del mexicano y que podría ser eterna: Bardo. Pero cuando le preguntamos qué viene para él, respira hondo y muestra sus manos en señal de que no lo tiene claro aún: “Estoy planeando cosas, ando viendo hacía donde ir, todavía no tengo nada concreto”.

“El Negro”, como se le conoce en el mundo del cine, parece un guía contratado por el museo, pues va de un lado a otro regalando sonrisas y hablando con los presentes sobre los hilos ocultos que hay detrás de cada pieza, sobre la diferencia de técnica y temas en cada uno de los miembros de la familia que mantiene viva esta tradición: “Dolores Porras tenía una voz y un punto de vista y aquí se puede ver muy claramente. Yo aprecio muchísimo el trabajo que hace mi esposa porque me inspira mucho lo que veo, hay una enorme variedad y riqueza de propuestas en los artistas mexicanos. Lo que hacemos aquí es único en el mundo y me encanta lo que hacen. Yo estoy orgulloso de este rescate, de traer esas obras a este museo y ojalá que este sea solo el inicio, ojalá que estas piezas se vayan a diferentes partes del mundo”.

Su fama cruzó cerros, agarró brechas y llegó a oídos de María Eladia Hagerman y Maggie Galton, la primera lo resume así: “Maggie y yo llevamos más de diez años trabajando con artesanos de todo el país y gracias a esta labor nos hemos encontrado con gente muy talentosa. Un día, gracias a trabajar con uno de sus hijos en Oaxaca, nos encontramos con unas piezas de Dolores y nos empezamos a interesar más sobre su vida, su familia y el legado que había dejado. Además de la aportación que había hecho al quehacer alfarero de Atzompa, que tiene dos mil quinientos años de existencia. Un linaje alfarero ininterrumpido que es hermoso y tiene mucho que decir”.

Maggie es norteamericana, pero sus años de investigación en México le ha granjeado un español perfecto: “María y yo somos socias y trabajando en un proyecto en Oaxaca dimos con las piezas de Dolores, las cuales no vamos a llamar artesanías, sino obras de arte, porque ellas sabían lo que hacían, estaban tan conscientes de su valía, que empezaron a firmas su piezas. Antes de eso, ellas regularmente hacían una producción utilitaria que no era vista como arte. Hacían comales, cazuelas y cántaros para el uso diario. A mí lo que me encanta es que las nuevas generaciones están volteando a ver sus raíces, están retomando el trabajo de esta familia y aprecian su magnitud y valía”

María toma de nuevo la palabra y se muestra orgullosa del poder de convocatoria y de todo lo que ha desatado esta exhibición en la capital del país y es que el trabajo de relaciones públicas estuvo a cargo de dos personajes son sinónimo de calidad: Rosenda Ruiz y Alberto Cinta: “Nos da muchísimo orgullo hacer esta muestra a diez años del fallecimiento de Dolores y estamos felices porque Mayra Nakatani y Cristina Fraesler hicieron un trabajo increíble junto a todo su equipo, porque fuimos encontrando muchas capas en la historia de la familia Porras y en esta exposición se resume perfecto su valor y su paso por este mundo”.