Inspira a Jennifer Lopez su historia de amor con Affleck para hacer nueva música y película

La primera muestra de la nueva era de la intérprete de “On The Floor” será el sencillo “Can’t Get Enough”, el cual será estrenado el 10 de enero de 2024 y ya se encuentra disponible para preguardar en todas las plataformas digitales.

Jennifer Lopez volverá al mundo de la música con el lanzamiento de su siguiente álbum This Is Me... Now, el cual desatará un universo de sencillos y una película donde la estrella contará su búsqueda por encontrar el amor verdadero.

‘This Is Me... Now’ llegará acompañado de un filme, que estará disponible en Prime Video, donde JLo expondrá la verdad detrás de su vida amorosa con Ben Affleck. La experiencia cinematográfica cuenta con la dirección de Dave Meyers y fue coescrita por la cantante, Matt Walton y Affleck, según Entertainment Tonight.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Esto estrena Netflix en diciembre! De ‘Berlín’, ‘Pollitos en Fuga 2’, nueva serie de Pókémon y más

“A diferencia de todo lo que hayas visto de Jennifer López, This Is Me ... Now: The Film es una reinvención musical narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y altamente visual de su vida amorosa públicamente escudriñada.

”Aunque es un espectáculo asombroso y vívido, la película es, en última instancia, una oda sincera al viaje de autocuración de JLo y la creencia eterna en los finales de los cuentos de hadas. El público quedará cautivado y se irá con la esperanza de que el amor verdadero puede ser más que un sueño”, adelantó el comunicado. (Con información de Reforma)