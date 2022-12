Jake Flint, cantante de country estadounidense, muere de forma inesperada después de casarse

“ Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo ”, escribió. “ La gente no está destinada a sentir tanto dolor. Mi corazón se ha ido y realmente necesito que regrese. No puedo soportar mucho más. Lo necesito aquí ”, añadió.

“ No era solo un cliente, era un querido amigo y un tipo súper agradable ”, expresó Doyal al medio The Oklahoman. “ Era una persona sociable y tenía un increíble sentido del humor. Hizo reír a todos y los hizo sentir bienvenidos. Fue un embajador del Oklahoma Red Dirt ”, que es un género musical que fue creado en el estado en el que Flint nació y se crió, añadió.

Flint lanzó cuatro discos de estudio en su carrera, inició su carrera musical con su disco de 2016 “I’m Not OK”. Así mismo fue nombrado artista emergente del año en los We Are Tulsa Music Awards en 2018.

Con información de la Agencia EFE.