Se representante Zach Farnum confirmó en un comunicado que Lewis , considerado el último sobreviviente de una generación de artistas innovadores que incluyó a Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard , murió en su casa de Mississippi, al sur de Memphis, Tennessee. Esta noticia llegó dos días después de una publicación de un reporte erróneo de TMZ sobre su fallecimiento que después fue retirado.

La música de Lewis estaba relacionada con la lujuria y la satisfacción, así como también con su tenor lascivo y exigentes acotaciones, tempos violentos y glissandos descarados, sonrisa arrogante y un revuelto cabello rubio. En los escenarios consiguió que tanto el público como su piano estallaran en júbilo. Esto era debido a que presentaciones en vivo eran tan explosivas que durante una interpretación de “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” en “The Steve Allen Show” en 1957, le arrojaron sillas como si fueran cubetas de agua para apagar un incendio.

“Había rockabilly. Estaba Elvis. Pero no había rock ‘n’ roll puro antes de que Jerry Lee Lewis pateara la puerta”, comentó en una ocasión un admirador de Lewis. Ese admirador era Jerry Lee Lewis.

Sin embargo, por otra parte, su vida privada se condujo de tal forma que en la actualidad podría haber significado el fin de su carrera, y casi lo hizo en ese entonces.