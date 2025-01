‘Jamás podría imaginar cómo era ser gay en México en los 50’s’: Daniel Craig habla sobre su papel en ‘Queer’

No, no, para nada, todo lo que digo en ‘Queer’, figuraba en el guion.

Con el director, Luca Guadagnino, nos habíamos conocido hace 20 años en una fiesta frente al Coliseo Romano, nos sentamos a hablar por un largo tiempo. Y en algún momento hablamos de trabajar juntos y esta vez me ofrecíó un personaje complicado que me pareció fascinante. No es muy común encontrar un rol con tantas capas diferentes como este.

Es difícil ser específico, pero nadie sabe de donde viene la magia de los grandes actores. Es algo muy profundo que hay dentro de ellos, con las experiencias de vida que reflejan dentro de un estudio de cine. Es algo que siempre me interesó. Pienso que una parte muy importante de mi trabajo pasa por estar bien abierto y receptivo, porque si me pierdo algo, sería muy triste.

Me encantaría, cualquier reconocimiento siempre es bienvenido pero prefiero no pensar en el tema.

No lo sé, no quiero pensar en el tema.

Y ahora al menos... ¿Cómo fue la preparación para interpretar la vida del verdadero William S. Burroughs?

Traté de sumergirme lo más que pude en él. Leí su biografía y hablé con expertos que lo conocieron que incluso me dijeron que todo lo que pasa en la historia es pura imaginación. Es por eso que yo también traté de crear un personaje con mayor libertad, en vez de tratar de imitarlo. También vi videos no tan públicos donde se lo ve drogado, pasándola bien. Y se me ocurrió que por ahí pasaba también la actuación. Ahora, la forma en que hablo, se la debo al director, porque es algo que descubrimos en el estudio, no tanto el acento de la época, pero la forma en que se comportaba. Esa parte de la actuación la fui descubriendo a medida que filmamos en Roma.

¿Por qué crees que el verdadero William se drogaba o tomaba tanto alcohol?

Supongo que era una forma de buscar sus propias respuestas en la vida, con las drogas... no lo sé. Pero sé que usaba drogas como una forma de encontrar respuestas. Tal vez suene algo muy simple, pero yo creo que era una persona que quería devorarse la vida, experimentando todo. Y las drogas eran una forma de levantarlo todavía más.

¿Llegaste a pensar lo complicado que debe haber sido ser homosexual en México, en los años 50?

Jamás lo podría imaginar, aunque es algo que me fascina. Por suerte vivimos en un país donde no es un acto ilegal. Al menos ya no lo es. La gente tampoco cambió. Sigue siendo la misma. Y la respuesta más honesta es que no tengo la respuesta. Solo pude intentar hacer justicia.

¿La escena del baile con un hombre necesitó muchos ensayos?

Te diría que estábamos los dos completamente fuera de nuestra zona de confort, pero ensayamos bastante unas dos o tres semanas antes de empezar el rodaje. Fuimos a Roma y trabajamos juntos con Drew Starkey, como una buena prueba para ver cómo nos llevábamos entre nosotros. Y fue brillante. El baile fue una buena forma de romper el hielo.

¿Es posible reflejar la mejor química en el cine, si no existe en la realidad?

Podría nombrarte un número de películas donde los protagonistas no se llevaban bien entre ellos y sin embargo, mantuvieron magia, al verlos en el cine parecen que están enamorados. Nadie tiene que ser amigo, pero es posible conectarse de alguna forma.

¿Revelarías con quien no te llevaste tan bien en el cine?

Todo queda donde quedó. Así es el negocio del espectáculo y hay que mantenerlo así, porque si revelas todos los secretos, la magia desaparece. Es bueno mantener secretos.

¿El vestuario ayudó también con la actuación, para ambientarte en México, en la década del 50?

Si, totalmente, ahí me gustó el sombrero que usaba Burrows, aunque tampoco queríamos ser demasiado rígidos en ese look original. Pero usé traje de la época que tienen historia propia, mucha más historia que yo. Y eso ya dice bastante (Risas). El look era muy específico y el vestuario estuvo muy bien elegido.

¿La escena que más te daba miedo de filmar?

El primer día, todo lo demás viene después. Hace tiempo que dejé de mirar el guion pensando que algo puede llegar a ser más difícil o más fácil. No ayuda para nada. Solo te lleva a un sobreanálisis que te mata. Hay que tener confianza en lo que hagas, sabiendo tus líneas y con toda la preparación que hiciste, empiezas el primer día. Si tienes miedo, nada se siente natural. Te olvidas, ya no puedes actuar más. Es horrible.