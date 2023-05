‘Juez vendido’, Daniela Parra estalla tras sentencia de su padre

“No me puedo imaginar tu sentir en este momento. En mis oraciones están todos los que integran tu familia, tú y tu papá. ¡Hay más instancias! ¡No claudiques! Tu papi va a salir, las siguientes instancias no se venden” , colocó una internauta.

Desde ese momento, muchos cibernautas respondieron a la joven y le externaron su apoyo incondicional.

“Seguir en la lucha Dani, lamentable noticia eres una gran hija!”. “La justicia selectiva que tanto lastima. ¡Ánimo!, nada está perdido.”. “Esto no ha terminado, Héctor va a salir libre y habrá ganado muchísimo más, no desesperes”, “Hoy más que nunca estamos contigo”, detallaron.

Mamá de Daniela Parra cuestionó a Ginny Hoffman

Durante una antigua entrevista para De primera mano, la madre de Daniela Parra cuestionó a Ginny Hoffman.

“Siempre venía con Alexa a recoger a Daniela. Hubo alguna temporada en la que vivieron juntos y siempre estaban los tres juntos. Por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando salió esta señora a decir esto hace algunos años. Inclusive yo le dije a Daniela: ‘¿Qué está diciendo?, No entiendo’. Ella también se me quedó viendo y me dijo: ‘No sé mamá’ y jamás le volvió a contestar la hermana, jamás”, contó.