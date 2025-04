Así luce Dewey de ‘Malcolm el de en Medio’, Erik Per Sullivan, tras 18 años oculto del ojo público

La ex estrella infantil, quien se retiró del mundo del espectáculo en 2007, fue fotografiado recientemente en Boston, Massachusetts, mostrando un estilo de vida completamente diferente al de sus días en Hollywood.

Después de casi dos décadas alejado de la farándula, Erik Per Sullivan, mejor conocido por su papel de Dewey en la icónica serie Malcolm el de en Medio , ha sido visto nuevamente en público.

Actualmente con 33 años, Erik Per Sullivan ha cambiado bastante desde su infancia en la televisión. En las fotos recientes, se le observa con un aspecto relajado, el cabello más largo y oscuro, vistiendo un suéter gris y pantalones verdes mientras realiza compras. En otras imágenes, se le ve paseando a sus dos perros y tomando café, reflejando una vida tranquila lejos de la industria del entretenimiento.

Las imágenes fueron obtenidas por The Sun US y han sorprendido a los fanáticos de la serie, quienes durante años se han preguntado qué fue de aquel carismático y travieso hermano menor de Malcolm, Reese y Francis.

A pesar del gran entusiasmo por el regreso de Malcolm el de en Medio, Erik Per Sullivan no formará parte del elenco en el reinicio que está preparando Disney+. En su lugar, el papel de Dewey será interpretado por el actor Caleb Ellsworth-Clark.

Según el semanario Variety, no se han revelado detalles sobre la ausencia de Sullivan en la nueva producción. Sin embargo, se ha confirmado el regreso de varios actores del elenco original, entre ellos:

• Frankie Muniz (Malcolm)

• Bryan Cranston (Hal)

• Jane Kaczmarek (Lois)

• Christopher Masterson (Francis)

• Justin Berfield (Reese)

El reinicio constará de cuatro episodios y contará con la participación del creador original, Linwood Boomer. La historia seguirá a Malcolm y su hija mientras enfrentan el caos familiar cuando Hal y Lois lo invitan a la celebración de su 40 aniversario de bodas.

Transmitida entre los años 2000 y 2006, Malcolm el de en Medio marcó a toda una generación con su humor irreverente y su retrato de una familia disfuncional de clase media. La serie, que duró siete temporadas, fue un éxito rotundo y recibió múltiples premios, incluyendo:

7 PREMIOS EMMY, 7 NOMINACIONES A LOS GLOBOS DE ORO

Además, la serie ayudó a impulsar la carrera de actores como Bryan Cranston, quien posteriormente protagonizó Breaking Bad.

Desde su última aparición pública en 2007, Erik Per Sullivan se ha mantenido fuera del mundo del espectáculo. Después de Malcolm el de en Medio, participó en algunas películas como Christmas with the Kranks y Twelve, pero luego decidió alejarse del cine y la televisión.

Se sabe que estudió en la Universidad del Sur de California y ha llevado una vida privada en Boston. A diferencia de otros ex actores infantiles, ha preferido mantenerse alejado de los medios y de las redes sociales.

• Erik Per Sullivan tenía solo 9 años cuando comenzó a interpretar a Dewey en Malcolm el de en Medio.

• En la serie, Dewey mostraba habilidades musicales sobresalientes, lo que llevó a muchos a pensar que Sullivan también era un prodigio en la vida real.

• Malcolm el de en Medio fue una de las primeras series en usar una cámara en mano y romper la cuarta pared, con Malcolm hablándole directamente a la audiencia.

• Frankie Muniz, quien interpretaba a Malcolm, sufrió múltiples conmociones cerebrales y hoy en día no recuerda haber trabajado en la serie.

Aunque Erik Per Sullivan no volverá a interpretar a Dewey, su reaparición en el ojo público ha despertado nostalgia entre los fanáticos de Malcolm el de en Medio. Mientras la serie se prepara para su esperado regreso en Disney+, las imágenes de Sullivan nos recuerdan lo mucho que han cambiado los actores desde la última vez que los vimos juntos en la pantalla.

¿Qué opinas sobre su nueva apariencia y su decisión de mantenerse alejado del mundo del espectáculo?