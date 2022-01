¿Kim Kardashian versión renovada..? No, se trata de Julia Fox

Cuando Ye empezó a salir con Kim Kardashian le cambió completamente el estilo, a uno monocromático que define su look hasta hoy. Y parece que Julia Fox va en ese mismo rumbo.

Claramente Kanye West siente atracción por un tipo de mujer. ¿A qué me refiero? A que su actual pareja y las anteriores son chicas cuya anatomía está muy bien trabajada y él al conquistarlas les modifica el vestuario.

La misma Fox he declarado que se deshizo de su ropa vieja e inició una etapa nueva de estilo, junto a su nuevo novio.

No se puede salir con West sin llevar Balenciaga , la marca de lujo elegida por el ganador del Grammy. Y Fox dio un paso más allá durante la Semana de la Moda de París en enero de 2022, poniéndose el mismo par de botas plateadas hasta el muslo con las que Kardashian ha sido fotografiada desde 2016.

“Kanye está haciendo con Julia lo que hizo con Kim” , dijo recientemente una fuente de Kardashian a Page Six. “Está controlando lo que ella se pone, asegurándose de que aparezca como la imagen que él tiene en su mente”.

Esto se produce después de que Julia rechazara las afirmaciones de que sólo había salido con Kanye por la fama y la riqueza.

Al respecto, Julia dijo: “Es divertido porque estoy recibiendo toda esta atención, pero realmente no me importa. La gente dice: ‘Oh, sólo estás en esto por la fama, estás en esto por la influencia, estás en esto por el dinero’. Cariño, he salido con multimillonarios toda mi vida adulta, seamos realistas”.